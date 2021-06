4jalehe juhtkiri: 188 lehekülge tudengiajakirjandust

Aasta aega 4jalehte — häälduse poolest omadele ajaleht, võõrastele neljaleht. Rahvasuus liigub ka selline värdtuletis nagu neli-ja-leht, ent seda me omaks ei võta. Artikleid on avaldatud, lehti on välja antud. Kes on lugenud, need on lugenud. Kes on viimase aasta jooksul meie paberkandjat käes hoidnud — need teavad, mida me teeme.