Tartu Ülikool lõpetab osaliselt tasuta õppe õigusteaduses

Tartu Ülikooli õigusteaduskond on aastaid tootnud ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna kahjumit, mille tagajärjel otsustas tänavu oktoobris teaduskonna nõukogu muuta magistriastme sessioonõppe tasuliseks. Probleem on laiem – tasuta kõrghariduse pakkumine tänase riikliku rahastusega ei ole jätkusuutlik, mistõttu on Tartu Ülikooli teaduskonnad väljendanud muret kvaliteetse õppe pakkumise pärast.