Velly Joonas: "See ei ole minu meelislaul.."

Mind üllatas selle pala tagasitulek jah, sest see oli raadiomajas kuskil tolmunud riiulitel aastakümneid. Üllatas, et keegi selle vastu huvi tundis, et tehti pakkumine plaat teha. Mina andsin nõusoleku, miks keelata, kui see neile meeldib. Ja seda edulugu ma tõesti ei oodanud. See oli väga hämmastav. Tegelikult meeldis mulle rohkem plaadi teine laul «Käes on aeg», mis vastas enam mu maitsele. See oli tõesti väga andekate muusikute imeline hetk, sest tolle aja kõige meisterlikumad muusikud olid nõus mulle mängima. Võimas mälestus. Ma arvasin tolle laulu puhul, et ma ei laula seda muidugi nii hästi, kui see originaalis on, aga kuna ma originaali olin kuulnud ainult halva lindi pealt, võib selle mulle andeks anda. Ma panin hiljem tähele, et need laulud muutusid nii minu omadeks just sellepärast, et ma ei pööranud originaalidele eriti suurt tähelepanu, vaid laulsin, nagu mulle sobis. Nii said laulud oma näo. Siit tuleb välja see ebaprofessionaalne geniaalsus.