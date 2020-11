Abort. Mitte kunagi rasestumisvastane vahend, alati viimane õlekõrs

Abordivastased tihti argumenteerivad, et aborte tehakse kergekäeliselt, seda kasutatakse kui rasestumisvastast meetodit või et naine jääb aborti kahetsema. Tartu Noorte Nõustamiskeskuse arst-nõustaja dr. Kai Part kirjutas artiklis „Abordist”, kuidas naised suhtuvad enamasti rasedusse suure vastutustundega. Abort ei ole lihtkasutatav rasestumisvastane vahend, vaid see on viimane õlekõrs. Dr. Kai Part kirjutas, et igale naisele on abort traagika, mille taga on konkreetne põhjus.