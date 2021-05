Tšehhi sabotaaž. Lugu Vene sõjaväeluure seiklustest keset Euroopat.

Tulles tagasi aga sündmusterohkesse 2015. aastasse, mi pealinnas Sofias leidis aset veelgi kahtlasem vahejuhtum. Maikuus lahvatas põleng uurimisinstituudis, hävitades sinna ladustatud tõendid seni kirjeldatud plahvatuste ja tulekahjude kohta.

Saaga värskeim episood pärineb aga alles aastast 2020, mil põles maha riikliku relvatootja detonaatoriladu. Bulgaaria ajakirjanik Christo Grozev märkis, et kõigi nelja vahejuhtumiga kaasnes põleng, mis varjas kõik inkrimineerivamad tõendid. Praeguseks on uurijad aga välja selgitanud, et kõiki õnnetuspaiku külastasid mõned päevad enne „õnnetust” Venemaaga seotud inimesed, kelle nimed peaks kirjutama jutumärkides .

Kõik Ukraina hävingu nimel

Eriteenistuste ja ajakirjanike uurimused tõid päevavalgele, et Tšehhit külastanud „moonaostu huvilised Tadžikistani esindajad” olid hoopiski vene kodanikud Aleksandr Miškin ja Anatoli Tšepiga. Mõnelegi võivad need nimed tunduda tuttavana. Tegemist on kurikuulsate GRU töötajatega, kes osalesid süüdistuste kohaselt topeltagent Sergei Skripali ning tema tütre mürgitamises 2018. aastal Salisburys. Nende operatsiooni seostatakse aga katsega nõrgestada Kremli jaoks ebamugavaks muutunud Ukraina kaitsevõimet.

EMCO oli neil päevil ainuke relvatootja Euroopas, kes valmistas ukrainlastele sobivat Nõukogude Liidu ja Venemaa kaliibriga suurtükimoona. Oma endise liitlase käest Kiiev seda sõja ajal ilmselgelt ei saanud ning teise suurema Bulgaaria moonavalmistaja toodangu ostis GRU ise ära kõrgema hinnaga. Niisiis sai Ukraina 120- ja 152-millimeetrise moona hankimisel lisaks kodumaistele tootjatele loota vaid EMCOle. Seda ja ka muus kaliibris laskemoona tarniti Bulgaaria ettevõtetelt Ukrainale ligi 100 000 tükki. Mitukümmend tuhat jäi veel siiski saatmata Minski rahuleppe sõlmimise tõttu.

Tšehhi uurimisorganite teatel arvas GRU, et EMCO last oli plaanis viia tagasi kodumaale enne, kui see kliendile tarnitakse. Osaliselt rikub seda narratiivi tõsiasi, et seda ei juhtunud. Lisaks tegi firma aprilli lõpus avalduse, milles väideti, et 2014. aasta teises pooles Tšehhi ladudest Ukrainasse moona enam ei tarnitud. Samas kaevas Bellingcat välja materjalid, milles selgub, et logistikafirma käis relvatootjale peale, et moon Bulgaariasse tagasi transporditaks tootjate võlgade tõttu. See võib selgitada, miks toimusid plahvatused mõningase viiteajaga peale agentide lahkumist.

Miškini ja Tšepigaga Vrberice reisiga sarnased kahtlased külastused eelnesid ka kõigile Bulgaarias toimunud põlengutele. Praeguste andmete kohaselt on tegemist olnud nende kolleegidega sõjaväeluure sabotaažiüksusest 29155. 2019. aastal kirjutas Guardian , et ka EMCO juhi Emiljan Gebrevi mürgitamisele eelnes kohtumine paari Vene partneriga, keda mees siiski süüdistada ei taha. Küll on aga hiljem selgeks tehtud, et üks GRU rühma liikmetest oli ka Bulgaarias kohal. „See ei ole loogiline,” kahtles Gebrev sõjaväeluure rollis. „Ma ei tea, kas mingeid GRU agente seal oli, aga mina sain peaaegu surma,” tõdes ta.