Tartu ülikooli Hongkongi tudengid langesid tagakiusu ohvriks

Juuni alguses avaldab Postimees kahe Hongkongi tudengi Litman Huangi ja Aubrey Yungi inglise keelest tõlgitud kirjutise “Miks me protestime?”. Artikkel räägib Hiina julgeolekuseadusest ja selle ohust hongkonglaste vabadusele, lisaks ka kõigest, mida on olukorrast õppida Eestil.

“Selliste kirjutiste avaldamisel peab alati enne tugevalt läbi mõtlema. Aga arvasin, et kuna ma teen siin doktorikraadi, ei saa nad mind nii lihtsalt rünnata,” ütleb üks autoritest Litman. Nad ei maini teadlikult kordagi oma loos sõnapaari “Hongkongi iseseisvus”, vaid kirjeldavad protestide tagamaid tasakaalukalt. Litman räägib, et tahtsid artikli kirjutada, kuna neil on privileeg, võimalus ja ressursid seda teha, mida väga paljudel hongkonglastel pole.