Ravimite kuritarvitamine kaifi nimel — hea ja halva vahele jääb vaid paar tabletti

Säärane töökoht ei tundu lihtvaatlejale esmapilgul eriti värvikas või ekstreemne, kuid reaalsus kahjuks või õnneks tõestab vastupidist. Ka Mihkli silmis ei tõotanud apteekri töö talle pakkuma erilisi väljakutseid, kuni ta avastas ühe asjaolu, mida eelnevalt küll võis aimata, kuid mille mastaapi ta ilmselgelt alahindas. Nimelt, vast saanud proviisori töökohale, hakkasid tema ellu ilmuma vanad „sõbrad”. Üks neist oli äsja vanglast välja saanud ning saades teada, et tal on nüüd apteegis „oma inimene”, võttis too koheselt Mihkliga ühendust, et proovida temalt kuidagiviisi saada ravimit nimega pregabaliin.