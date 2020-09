Kui ainus lapse saamise viis on illegaalne

Kevadine eriolukord ja ülemaailmne suletus tõi asendusemaduse probleemile veel suuremat tähelepanu. Vanemad, kes oma koduriigis seaduslikult surrogaatlusteenuseid kasutada ei saa ja olid valinud viljatusrände riigiks just Ukraina, ei pääsenud oma lasteni kuude viisi. Üleilmse pandeemia ajal jäi oma sünnimaale lõksu mitukümmend vastsündinud last, vahendas The Guardian. Vanemad, kes olid juba niigi läbi tule ja vee käinud, et saada endale päris oma laps, pidid nüüd närviliselt ootama, millal ja kas nad üldse oma last näevad.

Selline viljatusränne põhjustab probleeme, mis võiksid olla olemata, kui paarid saaksid läbida protseduuri koduriigis. Keskkonnas, mis on tuttav, turvaline ja seaduslikult reguleeritud nii, et see kaitseks nii last, tema bioloogilisi vanemaid kui ka asendusema ennast.

On näha, et viimastel aastatel on surrogaatlus Eestis jäänud riiklikul tasandil unarusse. Põhjalikke avalikke arutelusid pole juba aastaid olnud ning vanemaks saamise unistusega paarid peavad siiani otsima abi välismaalt. Lisaks kogu eeltööle, raseduseks valmistumisele ja sünnitusele, peavad värsked lapsevanemad tegelema veel lapse seaduslikult koduriiki tagasi toimetamisega.

Surrogaatlus pole lihtne lahendus

Surrogaatlusega kaasnevad samad meditsiinilised ja emotsionaalsed riskid, mis tavalise rasedusega. Võib juhtuda, et raseduse ajal tekivad lootel tüsistused, lapsel on sündides tervislikud probleemid või mõjutab rasedus kuidagi asendusema enda füüsilist või vaimset tervist. Sellega aga riskid ei piirdu.

Asendusemadusega võib kaasneda inimkaubanduse oht. Seda soodustab surrogaatluse kommertslik pool, kus asendusemale makstakse suuri summasid ning ei kontrollita tulevaste lastevanemate tausta või lapse edasist käekäiku. Seetõttu on ka Eesti Naistearstide Selts leidnud, et surrogaatlus peaks olema rangelt heategevuslik ehk asendusema lapse oma kehas kandmise eest rahalist kasu ei saa. See on miski, mida asendusemaduse legaliseerimisel saaks lihtsalt täiendavate seadustega reguleerida.

Probleeme võib tekkida ka värske ilmakodaniku saabumisega oma uude koduriiki. Kuhu kuulub laps, kes sündis teises riigis ja selle teise riigi kodaniku kehast? Eesti puhul on asi veidi lihtsam, sest lapsel on automaatselt Eesti kodakondsus, kui üks vanematest on eestlane.

Kellegi teise lapse kandmine oma kehas põhjustab ka eetilisi dilemmasid. Kas see, et su munarakust viljastatud laps kasvab kellegi teise kehas, teeb ta vähem sinu lapseks? Kas see, et asendusemale teenuse ehk oma keha loovutamise eest võõrale lapsele makstakse, on endale järglase ostmine? Ehk lausa inimkaubandus? Lisaks on vaieldud selle üle, kas nii-öelda katseklaasis viljastatud laps on loomulik või inimlik tegevus. Eks selle küll määravad iga inimese enda väljavaated ja uskumused ning kaalukauss kõigub igas inimeses erinevalt. See on igaühe enda otsustada, kas või mis meetoditelt endale järglasi saada, kuid see võimalus võiks siiski igaühel olla olemas.

Eesti on alati liikunud Põhjamaade või lääneriikide eeskujul vabama ühiskonna suunas, kus igal inimesel on võimalus ise otsustada oma keha ja tuleviku üle. Sealhulgas selle üle, kas või kuidas lapsi saada. Tundub, et teiste eeskujul tegutsemisega ka asi piirdub ning enda kätte ohje ei võeta. Näib, et see, mis on keelatud Soomes või Rootsis, on keelatud ka meil. Äkki oleks aeg vaadata natuke kaugemale ja teha esimene samm? Äkki oleks selleks sammuks anda viljatutele paaridele võimalus saada laps kolmanda inimese abiga ning seda turvaliselt oma koduriigis? Võib vaid loota, et tegemist ei ole vaid utoopilise unistusega.