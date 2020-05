Kes on Eesti keskmine kanepidiiler?

Siiski, politsei prioriteet ei ole kätte saada neid üksikuid tellijaid või väikeses koguses kasvatajaid. „Meie taktika on ikkagi see, et me otsime võimalikult kõrget lüli. Kanepist rääkides, grammi kaupa tänavatelt noorte käest ära korjama võibki jääda ja sinna võib palju auru ja ressurssi panna, aga tegelikult tulemus ei ole kaugeltki see, kui võtta seal kaks-kolm-neli lüli ülespoole kedagi kinni. Me räägime ikkagi, et põhiline, keda me otsime, on suures mahus kasvatajad, maaletoojad ja siis sealt allapoole suuremat sorti vahendajad,“ rääkis Pikaro.

Kanepi puhul on suur kogus 7,5 grammi, mis võrreldes teiste narkootiliste ainetega on tõesti suur. Näiteks fentanüüli puhul loetakse suureks koguseks ja § 184 alusel kriminaalkorras karistatavaks juba 0,002 grammi käitlemist ja kokaiini puhul on see kogus 0,65 grammi.

Vahe on veel suurem, vaadates karistust väikese ja suure koguse narkootilise või psühhotroopse aine käitlemise puhul. Karistusseadustikus on välja toodud, et väikese koguse narkootilise või psühhotroopse aine käitlemisel on karistus rahaline trahv või kuni kolmeaastane vangistus. Suure koguse puhul on vangistus kindel – karistatakse ühe- kuni kümneaastase vangistusega. Karistused kasvavad veelgi, kui tegutsetud on grupina või ollakse narkootilise aine käitlemise eest varem kriminaalkorras karistatud.

„Kui asi juba kohtusse läheb, siis suure tõenäosusega on süüdimõistev kohtuotsus,“ ütles narkoasjade prokurör Raigo Aas. See aga, kui pikk ja kas tingimisi vangistus, sõltub juba juhtumist endast. „Sõltub näiteks sellest, kui suur see kogus oli, mida ta omas ja käitles ja edasi müüs. See on peamine asjaolu, mis mõjutab süü suurust. Aga teiseks on ka see, kas teda on varasemalt karistatud või on mingeid kergendavaid või raskendavaid asjaolusid,“ rääkis Aas. Samas, kui kohtu ette satub inimene, kes käitles napilt kriminaalkorras karistatava koguse määras ainet ning tal pole ka eelmisi karistamisi, on kohus nõus vastu tulema. „Nende puhul me oleme natuke leebemad. Pakume kas miinimummääras karistust või siis otsime ka neid nii-öelda alternatiive – suuname mingisse sotsiaalprogrammi, määrame mingid kohustused. Eelkõige peaks ta läbima mingi teatud sorti sotsiaalprogrammi või alluma ravile. Alati ei ole eesmärk vangi saata või karistada tingimisi vangistusega,“ sõnas Aas.

Mono või polü – vahet polü

Profiili koostamisel tekkis küsimus, kas peaks ehk koostama eraldi profiilid n-ö monodiilerite ehk nende jaoks, kes käitlevad ainult kanepit, ning n-ö polüdiilerite ehk nende jaoks, kes käitlevad mitut narkootikumi. Meie andmestiku müüjatest moodustasid polüdiilerid umbes 38%.