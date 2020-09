Antibeebipillid. Mida sulle neist ei räägita

See, kas noored naised mõistavad, et nende depressiivsus on seotud just rasestumisvastase vahendite kasutuselevõtuga, ja kas nad meetodi vahetamiseks naistearsti juurde tagasi pöörduvad, on omaette küsimus.

Taani teadlased selgitasid aga välja, et 15–19-aastastel neidudel, kes söövad antibeebipille, on tunduvalt suurem risk haigestuda depressiooni kui 20–34-aastastel pille tarvitavatel naistel. Nimelt viidi Taanis 2016. aastal läbi uuring «Seos hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite ja depressiooni vahel» (ingl «Association of Hormonal Contraception With Depression»), mille valimis oli enam kui miljon naist. Uuring tõi päevavalgele selle, et antibeebipille tarvitavatel naistel on tunduvalt suurem risk haigestuda depressiooni kui neil, kes pille ei söö. Eriti suur on see risk alla 20-aastaste seas.

Hormonaalsed rasestumisvastased vahendid röövivad naise kehast hormooni progesteroon, millel on rahustav ja meeleolu parandav funktsioon ja mis mängib seega olulist rolli meeleolumuutuste puhul. Selle asemel saab pille sööva naise keha progestiini, sünteetilist hormooni, millel ei ole meeleolule sama efekti, nagu on progesteroonil, mida naise keha loomulikult menstruaaltsükli ajal toodab. Bethany, kelle lugu eelnevalt jutustasin, on üks neist tüdrukutest, kes alustas antibeebipillide söömist 15-aastaselt ning langes ühel hetkel ka depressiooni. Tema sõnul ei olnud beebipillid kindlasti ainsaks põhjuseks, kuid miks ikkagi kirjutatakse neid aasta-aastalt aina enam noortele tüdrukutele välja?

Dr Lott selgitas, et meeleolumuutused on hormonaalsetel rasestumisvastastel vahenditel teadaolevaks kõrvaltoimeks ning seda ka esmasel nõustamisel selgitatakse. Samuti öeldakse inimesele, et kõrvaltoimete tekkides tuleb meetodi vahetamiseks uuesti pöörduda vastuvõtule. «Mitte kedagi ei sunnita tarvitama kombineeritud hormonaalseid meetodeid, teadliku valiku teeb inimene ise,» lisas ta. Seega võtab iga patsient ise vastutuse enda vaimse tervise eest, kui ta alustab hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamist. See, kas noored naised mõistavad, et nende depressiivsus on seotud just rasestumisvastase vahendite kasutuselevõtuga, ja kas nad meetodi vahetamiseks naistearsti juurde tagasi pöörduvad, on omaette küsimus.

Kuid see pole veel kõik!

Paljud teavad, et naistearstid kirjutatavad antibeebipille välja ka akne raviks – näiteks on kombineeritud antibeebipillide Jeanine infolehel kirjas, et ravim on mõeldud akne raviks. Rõhutan sõna raviks. Ükski antibeebipill aga aknet ei ravi. Kombineeritud pillid küll pärsivad akne teket, kuna viivad naise rasutootmise puberteedieelsele ajale. Üks akne põhjustajatest on naha liigne rasutootlus. Seetõttu kaovad antibeebipille sööma hakates naiste nägudelt ka vistrikud. Dr Loti sõnul ei ravi pillid tõesti aknet, vaid tegemist on pigem pillide soodsa kõrvaltoimega. «Tõsi küll, sageli väga oodatud kõrvaltoimega,» lisas ta.