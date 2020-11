Mägi-Karabahh – mineviku konflikt ja tulevikusõda

Näib, et kummagi poole propagandatalitusele ei piisa reaalsetest sõjakuritegudest, lisaks fabritseeritakse täielikke absurdsusi. Siin jõuamegi propagandasõjani. Selle konflikti inforägastikust pole end kerge läbi murda. Mitmel pool väidetakse, et Armeenia raketirünnakute järel on hilisemad fototõendid tsiviilpiirkondades plahvatamata rakettidest hoopis aserite lavastused. Internetirindel levivad ka tõmmised hea kvaliteediga sõjamängudest, mida inimesed teadmatusest tõena jagavad.

Kuna osa sõdivate poolte relvastust pärineb Venemaalt, siis võimaldas see mõlemal vaenupoolel vähemalt korra sama videokaadrit mahajäetud tankist presenteerida enda võiduna. Sama toimub ka hukkunute vallas: armeenlased raporteerisid oktoobri lõpuks 1600 hukkunut, Aserbaidžaani sõnul on hävitatud üle 2000 võitleja. Jerevani väitel riietavat vastane aga oma sõdureid nende vormi, et Armeenia kaotusi suurematena näidata. Kuigi see on ebatõenäoline, segab väide hukkunute ja kaevikutes filmitud videotõendite osas vett.

Tulevikusõda: taeval on silmad ja hambad

Üks väheseid enam-vähem usaldusväärseid infokanaleid on Aserbaidžaani avaldatavad droonikaadrid. Need annavad aimu, et see odav mehitamata surmakülvaja on kujundamas selle sõja saatuse ja ilmselt annab tuleviku konfliktides järjest enam tooni. Valdav osa aserite relvastatud ja suitsiididroonidest tuleb lähedase liitlase Türgi käest.

Aserite esimeseks sammuks oli hävitada Karabahhi üksuste õhukaitsevõimekus. Nii sattusid sihtmärgiks mõned eelmise põlvkonna Vene raketisüsteemid. Hävitamiseks kasutati sageli suitsiididroone. Selliseid väikseid sihtmärke on äärmiselt raske märgata ja alla tulistada enne, kui on juba liiga hilja. Luuredroonid toetavad teiste operatsioone pidevalt, Mägi-Karabahhi lagedal maastikul on armeenlastel võimatu tegutseda märkamatult.

Seejärel hävitasid aserite suuremad relvastatud droonid nagu TB-2 arvukalt armeenlaste soomusvõimekust. Näiteks teatati esimese kolme sõjapäeva jooksul 15 purustatud Artsahhi tankist. Samas tempos jätkati ka hiljem. Droonirünnakute sihtmärgiks on isegi jalaväe „pehmed” veokid ja relvaüksuste kogunemised kaugel rindest. Märkimisväärseks arenguks võib pidada seda, et isegi kaevik, kust ulatub välja vaid liikursuurtüki torn, ei paku sellele enam mingit kaitset. Nähtavasti kahvatub hulk seni arvestatavaid sõjalisi võimekusi arvuka ning suhteliselt odava drooniarmee ees.

Droon on ka seninägematu propagandarelv. Konflikti käigus on edukate rünnakute kaadreid näidatud ekraanidelt otse pealinna Bakuu tänavatel ja levitatud üle maailma. Visuaalse tõendina vastase tehnika hävitamisest leiab materjal kasutust analüütikute seas. Videomaterjali süstemaatiline jagamine sellises ulatuses on märkimisväärne. Kõikjal leviv videomaterjal „suitsiididroonide” teekonnast pahaaimamatu sihtmärgini või kaadrid sellest, kuidas relvavendasid takistamatult taevast jahitakse, mõjuvad kaasvõitlejale moraalile masendavalt.

Sellises olukorras ongi loogiline, et ei Venemaa ega USA korraldatud vaherahud ole tõhusad. Türgi toel peetud Aserbaidžaani sõjaretk kulgeb edukalt ja ainus võimalus selle enneaegseks lõpetamiseks on nende sõnul Armeenia üksuste lahkumine Artsahhist. Armeenia teeb aga kampaaniat läbi oma tohutu diasporaa, üritades aktiivsemalt kaasata Venemaad ja püüdes saada toetsut Türgiga tülis olevast läänemaailmast.

Kes jääb sõjarongist maha?

Juba enne Karabahhi konflikti kuumenemist nägi sõjavälja arenguid ette Ukraina. Selle õhuvägi teeb praegu väga tihedat koostööd Türgiga ja opereerib kuue TB-2 Bayraktar drooniga. Läbirääkimised on käimas, et neid osta lisaks juurde või toota Türgiga odavalt kahasse veel kuni 48 tükki. See paneks Ida-Ukraina separatistid taktikaliselt Karabahhi-laadsesse seisu.

Praegu ei ole palju relvi, millega kulutõhusalt sellise võimekuse vastu astuda. Vanemaid hävitajaid on kallis ülal pidada, sama käib ka võimsamate õhutõrjesüsteemide kohta. Näiteks USA Patrioti eest küsitakse ulmelised miljard dollarit, selle ühe raketi maksumus oleks lisaks 3 miljonit dollarit. Võrdluseks – TB-2 maksab 5 miljonit, „suitsiididroon” aga kõigest mõnikümmend tuhat dollarit.

Seda eeskuju arvestades võiksime ka Eesti kaitsevõimekuse tulevikuplaane teha. Oktoobris ilmus militaarblogis „War on the Rocks” Tallinna Ülikooli julgeoleku-uuringute doktori Kevin Blachfordi artikkel, kus ta tuletas meelde, et kaitseplaane ei saa enam üles ehitada partisanitaktikale, kuigi Balti riikide kogemus sellega on ajalooliselt hea.