Seksnukud – kellele ja miks?

Vibraatoritest on aga saanud osa naiste iseseisvumisest. Suurbritannia progressiivse feminismi ikoonid Florence Given ja Chidera Eggerue on oma tänavu ilmunud raamatutes asetanud eneserahuldamise terveks täiskasvanuks kasvamise keskmesse: selleks, et mitte jääda lõksu sõltuvussuhetesse või muul moel individuaalset arengut pärssivatesse suhetesse, pead naisena olema võimeline enda eest hoolitsema nii majanduslikult, emotsionaalselt kui ka füüsiliselt. Eneserahuldamine on selles kontekstis oma tervise eest hoolitsemise sama oluline osa kui hommikune smuuti või trenn.