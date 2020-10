Kuidas venekeelsete koolide vilistlased Eesti ühiskonnas hakkama saavad?

Neiu nõustub, et koolidele on antud liiga suur vabadus, kui nad saavad ise valida, kui suure osa õppekavast õpetatakse eesti ja kui suure osa vene keeles. Selle tulemus on vilistlased, kes ei pruugi ülikoolis hakkama saama. „Mu sõbranna ei saa siiamaani kuhugile edasi õppima minna, sest kardab oma keeleoskuse pärast. Ta võib-olla saab sisse, aga ei saa õppimisega hakkama,” rääkis Anastassija. Tema arvates tõhus keeleõpe peab algama juba põhikoolist.

Valerija –

...lõpetas vene gümnaasiumi Tartus, 2017. aastal. Tema sõnul õpetati gümnaasiumis 70 protsenti õppekavast eesti keeles. Valerija kiidab Tartu Annelinna Gümnaasiumis saadud haridust. „Tõhus ettevalmistus eksamiteks hakkas juba 10. klassis. Peaaegu kõik minu klassikaaslased said eksamitega hästi hakkama, paljud läksid hiljem ka ülikooli,” rääkis ta. Tema sõnul oli hea riigikeele oskus just nendel, kes õppisid Annelinna Gümnaasiumis alates esimesest klassist. Need, kes tulid teistest põhikoolidest, harjusid hiljem süsteemiga ära.

Valerija ise aga ülikooli ei läinud. „Ma kuulsin tuttavatelt, et kõrgkoolides on palju raskem õppida. Mõnedel olid küll keeleoskusega seotud mured, kuid üldiselt oli pigem see, et koormus on liiga suur. Ma otsustasin mitte aega raisata ja läksin tööle,” rääkis ta. Neiu töötas mitmes kollektiivis, kus ta oli ainuke vene rahvusest töötaja. „Alguses oli hirmus, keelebarjäär tuli ette. Aga ma harjusin kiiresti ära, nüüdseks probleeme pole. Rohkem praktikat oli vaja,” rääkis Valerija.

Vjatšeslav –

...lõpetas vene gümnaasiumi Tallinas, 2018. aastal, kus tema sõnul oli 60 protsenti ainekavast eestikeelne. „Isegi kui õppeaine oli venekeelseks määratud, tahtsid mõned õpetajad ikkagi, et vähemalt osa õppest oleks eestikeelne,” rääkis ta. Vjatšeslav kiitis gümnaasiumis saadud haridust ja ütles, et tänu headele õpetajatele sai ta ka Tallinna Tehnikaülikooli sisse.

Noormees meenutas, et terve kooliaja jooksul oli tal kaheksa eesti keele õpetajat. „Üks juhtum oli, kus õpetaja töötas meie koolis ainult kolm päeva,” rääkis ta. Õpetajate vahetuse tulemusel aga jäid mõned asjad õppimata. Vjatšeslav rääkis, et riigikeele oskus võiks parem olla, kuid kooli selles ta ei süüdista. „Üldiselt see baas, mis mulle anti, oli piisav, et kõrgkooli sisse saada,” ütles ta.

Alguses oli Vjatšeslavil ülikoolis harjumatu, sest õpe toimus täielikult eesti keeles. Vahepeal oli raske materjalist aru saada, kuid hiljem harjus ta ära. Üldiselt saab ta praegu hästi hakkama. Vjatšeslav suhtleb enamasti vene rahvusest kursusekaaslastega ja tunnistab, et vene rahvusest üliõpilased hoiavadki kokku. Vajadusel aga saab ta rääkida ka nendega, kelle emakeel on eesti keel. „See on loomulik, et inimesed, kes käisid samas koolis ja läksid ka samasse ülikooli, hoiavad kokku, sest neil on nii mugav. Inimestele üldiselt ei meeldi mugavustsoonist välja tulla,” seletas Vjatšeslav.

Koolide integratsioon oli tema arvates pigem positiivne. „See oleks võinud aga leebemalt toimida, mitte nii järsult. Lisaks peaks inimestele keeleõpet huvitavamaks tegema,” ütles ta.