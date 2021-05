9. mai ja pronksiöö. Mida sellest arvavad vene noored?

Uurisin kolmelt noorelt venelaselt, mida nad arvavad 9. maist ning pronksiööst. Dmitri ja Vladislav on mõlemad pärit Ida-Virumaalt, kuid Dmitri kolis Tallinna ja õpib ülikoolis ning Vladislav käib oma kodulinnas tööl. Artjom on aga põline Tallinlane ning peagi plaanib kandideerida ühte Eesti tippülikooli. Ja kuigi kõik kolm noort kõnelevad sama keelt ning peavad end sama rahvuse väärikateks esindajateks, siis nende arvamus on kohati üksteise suhtes vägagi vastuoluline.