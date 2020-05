Mindfulness. Hägune meeletead(us)likkus

Mindfulness’i ja teiste mentaalsete harjutuste õpetustes on tähtis roll sellel, kuidas nende kohta informatsiooni edastatakse ja vastu võetakse. Ainuüksi verbaalselt ülekantavad õpetussõnad sellest, mida ja kuidas enda meelega teha, peaksid olema sisuliselt mõtestatud kahepoolselt: õpetaja peaks mõistma õpilase maailmavaadet ja tegema kindlaks, et suheldakse piisavalt sarnastele alustele toetudes – et õpilane on temaga samas paadis. Seetõttu ongi päris mõttetu, kui meeleteadlikkuse harjutused muutuvad lihtsalt millegi nurgas «katsetamiseks». Tore on ehk küll (hea vaikne ka vahelduseks, eriti eriolukorras, kus harjumatult palju koos kodus olema peab), aga vaevalt midagi enamat.

Ega keelemärkide kaudu saagi kogemusi täpselt edasi anda. Toetudes õpetlasele-orientalistile-tõlkijale Linnart Mällile, on keel siiski ainuke vahend kõrgemate meeleseisunditeni jõudmiseks: «[o]lendil, kellel keelt ei ole olemas, kes ei kasuta mingeid märke, kes ei kuulu mingisse kultuuri, see üldse nirvaanasse ei jõua. [- - -] Ebatäiuslik keel on parem kui keele puudumine.»[³] Peaksime püüdlema võimalikult vähese ebatäiuslikkuse poole, selgitama mõistete erinevaid tähendusvarjundeid.

Esitan veel Mälli kirjelduse teadvusest kui sisemisest tekstist, mis minu arvates sobib selgitamaks ka meeleteadlikkuse harjutamise protsessi: «[a]inult sisemise teksti genereerimine annab inimesele võimaluse jõuda teadvuse uute seisunditeni, olgu need siis kõrgemad või madalamad. Aga [- - -] kui ma panen raamatu kinni, kas see on siis tekst? Ei ole, see on siis hunnik paberit. Tekstiks saab raamat alles siis, kui ta satub kokkupuutesse teadvusega, st kui keegi teeb ta lahti ja hakkab lugema.»

Mindfulness’i harjutamist võiks mõtestada kui meele lugemist. Öeldakse küll, et you can’t read my mind, aga kui arvestada, et enda meelt vaadeldes saab teadlikumaks sisemise teksti genereerimise viisidest, aitab meeleteadlikkus ilmselt märgata sarnaseid protsesse ka teistes. Vähemalt siis, kui mitte ainult katsetada, vaid lausa õppida lugema. Ja siis me ei ole enam lihtsalt hunnik (vetsu)paberit.

[¹] Siinkirjutaja eelistab mõiste mindfulness tõlkimiseks sõna meeleteadlikkus, mis selgelt osutab seotusele meelega, mitte lihtsalt teadvusetu oleku vastandile.

[²] Teeviit: https://www.teeviit.ee/mida-teha-kui-on-eriolukord-riigis/, külastatud 19.05.2020.