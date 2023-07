4jalehe 4jalugu – 31 numbrit Eesti parimat tudengiajakirjandust

4jalehe loetuimad lood

Kes küll valib EKREt? Tuleb välja, et väga kirju seltskond. „EKREs on kõiki: seal on katoliiklasi, seal on natse, seal on vihaseid Lõuna-Eesti talumehi, seal on lihtsalt isamaalisi inimesi, on ka haritud inimesi.“