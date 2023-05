Lisaks inspiratsioonile leiab Pinterestist ka pedofiile

Ühel päeval avastas ema tütre meilile tulnud teate, et keegi soovib Pinteresti kaudu temaga ühendust võtta. Konto näis olevat 14-aastase tüdruku oma, mistõttu arvas Seara alguses, et tegemist on mõne tütre sõbrannaga. Kuna aga selgus, et tütar seda inimest ei tea, otsustas ema ise lapse konto alt sõnumile vastata. Seara sõnul viitab tema tütre Pinteresti kontol kõik ka sellele, et tegemist on lapsega, kuna näiteks ainuüksi profiilipildina kasutab laps anime tegelast.

Kohe vestluse alguses ütles kontakti otsiv isik, et on biseksuaal, tuues sellega koheselt välja seksuaalsuse teema ning küsis, kust tüdruk pärit on. Koheselt järgnes küsimus ka vanuse kohta, mille järel üritas ta viia vestluse üle ka Instagrami ja WhatsAppi. Seda põhjusel, et Pinteresti keskkonnas ei saa kasutajad üksteisele pilte saata. Instagramis ja WhatsAppis on see võimalus aga olemas. Kuna Seara tegeleb igapäevaselt interneti turvalisusega, teadis ta, et see on pedofiilidele väga omane käitumismuster.