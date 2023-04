„Kui mulle vagiinad meeldiksid, siis ma oleksin veel oma naisega koos” ehk transsooliste ja mittebinaarsete inimeste kohtingukogemused

Milline on aga romantiline ja seksuaalne maailm nende endi silmade läbi? Mõned transsoolised ja mittebinaarsed noored jagavad oma kogemusi kohtingutest, kohtinguäppidest ja lähisuhetest.

Augusti kogemus

„Uute inimestega kohtumisel on alguses kõige keerulisem see, et ma ei tea veel täpselt, kes see inimene on. Millised on tema maailmavaated? Kas ta on kõigele avatud? Kas ta on strictly hetero või gei? Sellest võivad tekkida ebamugavusmomendid,” ütles mittebinaarne August.

Selliste momentide vältimiseks mainib ta oma sooidentiteeti juba esimese kohtumise eel. Kohtinguäpid teevad selle eriti lihtsaks, sest enamasti on profiili loomisel sugu valides variantide „mees” ja „naine” kõrval olemas ka „mittebinaarne”.

August tõdes, et keegi pole talle ainuüksi sooidentiteedi pärast ära öelnud. „Pigem on juhtunud vastupidist. Inimesed on minuga n-ö eksperimenteerinud, ennast läbi minu otsinud. Mul on küll hea meel, et ma olen saanud olla abiks, aga see teeb sügavamate tunnete tundmise keeruliseks.”

Ta toob näiteks ammuse kogemuse: „Üks esimesi tüdruksõpru, kes mul oli, ütles pärast lahkuminekut, et „aa, meil oli lihtsalt lõbus” ja „August aitas mul iseennast leida”. Minu jaoks oli aga meie suhe palju tõsisem ja mulle tegi haiget, et tema jaoks olin ma ainult üks lõbus katsetus.”