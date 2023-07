Raha, salastatud vestlused ja alasti pildid – Eesti online groomer’ite taktikad

Kui kahtluse alla sattus meeste vanus, vastasid nad, et vanus on kõigest number, mis pole tõelises suhtes oluline. Kohati valetati end mõned aastad nooremaks. Tõtt ei räägitud ka nime kohta, vaid kasutati sotsiaalmeedias väljamõeldud ees- ja perekonnanime või lihtsalt eesnime. „Mitu ohvrit ütlesid alles politseijaoskonda jõudes, et nad kuulsid alles siis esimest korda selle inimese täisnime,” sõnas Pähkel.

Kolme tüüpi netipeibutajaid

Peibutajad jagas Pähkel uuringu „European Online Grooming Project” alusel kolme kategooriasse. Esimesse kuuluvad need, kes otsivad lähedust, suhet ja armastust. Sellised ärakasutajad ei arva, et käituvad valesti, vaid usuvad, et nende ohver tahab neid sama palju kui nemad ohvrit. Enamasti pole siis eesmärk saada seksuaalset sisu, vaid leida kaaslane.

Teise rühma moodustavad kohanemisvõimelised, keda iseloomustavad eelnevad süüdimõistmised seksuaalkuritegudes. „Nemad kohandavad oma juttu selle järgi, kuidas ohver vastab,” kirjeldas Pähkel. Sellist tüüpi netipeibutajad ei ihka püsivat suhet, vaid nad tahavad saada alasti pilte ja videoid ning kohtuda päriselus seksi eesmärgil. Nad on head manipuleerijad ja väljapressijad, et jõuda kiiremini nn suhtestaatusesse. Samas on nad ettevaatlikud ning hoiavad pilte eraldi kaustades või seadmetes. Selliseid oli Pähkli analüüsitavates kohtutoimikutes enim.