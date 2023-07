JUHTKIRI #31 ⟩ Veider suvi tuleb

Veider on see suvi, mis meid ees ootab. Nii kirjutasime oma esimeses 4jalehes 2020. aasta mais. Möödunud on kolm aastat ja ees terendab suvi. Kui toona ei tulnud Pühajärve jaanituld, Viljandi folki, turistide horde Tallinna vanalinna ja lõpureise Bulgaariasse, siis järgmisest kuust ei tule enam 4jalehte.