Cum laude’ni jõudmine nõuab motivatsiooni ja head planeerimist

Anna-Katariina on veendunud, et kui osata aega planeerida, ei nõua õppimine erilisi ohverdusi muu elu arvel. Tema kasutas õpingute ajal füüsilist märkmikku, kuhu pani kirja oma päevaplaanid. Kui kõik kohustused on kirjas, siis need ei kuhju. „Pabermärkmikus saab ka tehtud asjad maha tõmmata ja see on mõnus tunne,“ ütleb ta.