Kaltsukate tuur Tartus. Kui hinnaliseks on kujunenud teise vana, aga sinu uus?

Üldistatult saab öelda, et kaltsukate tavahinnad on pigem kallimapoolsed ja meenutavad vaikselt isegi hulgimüüjate omasid. Kui nii edasi läheb, siis saab varsti juba teise vana asemel endale kohe uhiuue eseme soetada, sest hinnavahe on mõne asja puhul peaaegu olematu. Selle juures ei tasu unustada tavapoodide hinnatõusu, mis arvatavasti paralleelselt kasvutrendis on. Samuti tuleb tähelepanelikult jälgida seda, et ei üritata ostjat ninapidi vedada ja ei küsita juba kasutatud kauba eest hoopis selle alghinda.