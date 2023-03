VALIMISEELNE DEBATT ⟩ Kanepi legaliseerimine, tudengite toimetulek, vaimse tervise mured. Mille eest seisavad Eesti noorpoliitikud?

Eestikeelsele haridusele üleminekuga seoses on mõlema sõnul probleem õpetajate puudujäägiga. „Meil ei ole õpetajaid, kes õpetaksid piisavalt hästi eesti keelt,” sõnas Humal. Mirzojevi sõnul on õpetajaid vähe kõikidel erialadel. Mõlemad tõid õpetajate puudusel lahenduseks palga tõstmise, mis on neil ka programmi kirjutatud.

Samuti debateeriti õpetajate töökoormuse teemal. „Esiteks tuleks üleminekuperioodi pikendada [...], et me kohe praegu ei ütleks lahti headest õpetajatest, kellel pole [eesti keele] C1 taset,” tõi Mirzojev välja. Humal arvab teisiti. „Seda perioodi on juba pidevalt pikendatud. Seda peab just edasi sundima, sest muidu jääb see jälle lihtsalt paika ning läheb aastaid mööda enne, kui võetakse teema uuesti üles,” selgitas Humal.

Küsimusele, kas aastaks 2030 oleme üle läinud eestikeelsele haridusele, vastati erinevalt. Mirzojev kardab, et see pole reaalne, kuid Humal rääkis, et see on väga tehtav, kui meil on piisavalt õpetajaid, kes oskavad hästi eesti keelt.