Ome TV – lihtne viis leidmaks sõpru, ent ohtlik keskkond laste jaoks

Targalt Internetis projekti koordinaator Malle Hallimäe lausus, et laste väärkohtlemise ennetamiseks peaks vanematel olema ülevaade sellest, milliseid suhtluskeskkondi lapsed kasutavad. On väga oluline, et laps julgeks vanemalt või lähedaselt täiskasvanult küsida kõiki küsimusi ning saaks aru, et tabuteemasid pole. „Kui laps tuleb ebameeldivast juhtumist rääkima, siis võib olla ka vanema reaktsioon ootamatu ja ehmatav, ent tuleb jääda rahulikuks. Võib juhtuda, et hiljem ei räägita probleemidest, kuigi digisuhtlus võiks kuuluda igapäevateemadesse ka siis, kui midagi halvasti ei ole,” lausus Hallimäe. Süüdistused tuleb kõrvale jätta ning keskenduda sellele, mis on juhtunud, et teada saada, missugused on abivõimalused.

Digiseade pole lapsehoidja

Lisaks lapsevanema ja lapse vahelise usaldusväärse suhte loomisele on nii Rohtla kui ka Hallimäe nõus, et kübermaailmaga tutvust tegevat last ei tohi internetti üksinda jätta ning ka teismeliste tegemistel võiks aeg-ajalt silma peal hoida. „Lapsel on arenguks vaja mitmekesiseid tegevusi ja digivahend on üks võimalus, kuid seda maailma tuleks avastada koos vanemaga,” ütles Hallimäe.