Internetimängude pahupool: kuidas mängusõltuvus võib noorest teha elupõletaja

Kristiina ise arvab, et veetis YoVilles kokku lausa tuhandeid tunde. Mängitud sai tal seda kokku päris mitu aastat, mistõttu pikka aega pani ta rõhku rohkem sellele, kes ta oli internetis kui sellele, kes oli päriselus. „Õnneks olin aga piisavalt noor, et minu teod ei jõudnud veel jäädavalt suuremalt jaolt mu elu ära rikkuda. Küll aga on kahju sellest, et muusikakool jäi too hetk pooleli, kuna olin liiga hõivatud oma netikarakteri arendamisega. Võib-olla oskaksin nüüd mängida klaverit, kui seda mängu poleks olnud,” nendib ta.

Ka Rasmus tõdeb, et kuigi mängudes elamine on mingi piirini lõbus, siis tuleb kindlalt teada, millal saab seda kõike liiga palju. „Ma mängin siiani näiteks League of Legendsit ja nii, aga teen seda nagu mõõdukalt. Ilmselt inimene peab ise neid enda piire teadma,” lausub ta. Rasmus ja Kristiina täheldavad, et kuigi nad mängisid neid mänge suhteliselt ammu, siis pole probleem siiani kuskile kadunud ning on kohati ka süvenenud.

„Suurim probleem on see, et lapsevanemad ei oska või ei taha seda laste mängudes veedetud aega jälgida. Aina rohkem ja aina nooremalt ollakse ju oma nutiseadmetes ning ei pöörata enam nii palju tähelepanu päriselus toimuvale,” arvab Rasmus. „Mina soovitan, et kui laps mingil teadmatul põhjusel koolis hakkab maha jääma või hobidega enam tegeleda ei viitsi, siis tuleks kindlasti nende nutiseadmed üle vaadata ja eriti jälgida seda sektsiooni, kus näeb, millises rakenduses laps enim aega veedab. Vähemalt tuleks sellest alustada.”