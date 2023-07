Helikoptervanemad seavad ohtu usaldussuhte oma lastega

Anni (nimi muudetud) on aktiivne tütarlaps, kes tegeleb igapäevaselt tantsimisega ja kelle jaoks on sõpradega koos veedetud aeg väga oluline. Anni meenutas, et alati, kui ta soovis minna ööseks kodust ära, näiteks sõbranna juurde, pidid vanemad täpselt teadma, kus, kellega ja kui kaua ta eemal on. ,,Kui sõbranna vanemaid tol õhtul kodus ei olnud, siis polnud mul mõtet ühisest õhtust sõbrannaga unistadagi, sest pidin tingimata koju minema,” tõdes ta.

Niipea kui jõudis kätte pidutsemiste aeg, algas tõeline skeemitamine. ,,Minu sõbrannad pidid alatihti mängima oma vanemaid, et kinnitada minu omadele, et nad on tõesti kodus. Samas kui mul oli tegelikult plaan hoopis kuskile majapeole minna,” rääkis Anni. Sellega aga asi ei piirdunud – Anni pidi vanematega alati jagama oma asukohta Find My Iphone'i jälgimise rakenduse kaudu, et vanemad teaksid öösel täpselt, kus laps liigub. ,,Sellistel puhkudel ma tõesti läksin sinna kohta, kuhu olin eelnevalt lubanud, kuid seal olles lülitasin oma telefoni välja, et rakendus salvestaks minu asukoha ära, mispeale sain oma tegelike plaanide juurde naasta,” selgitas ta.