Pilguheit EKRE toetajate mõttemaailma — vaimulik, pedagoog ja pensionär räägivad poliitikast

Et inimesed julgeks ausalt rääkida, mida nad tunnevad ja arvavad, ning et fookus oleks inimeste mõtetel, mitte isiksustel, on nende nimed muudetud. Minuga soostusid sel teemal rääkima pedagoog, vaimulik ja pensionär. Kolm erinevat inimest ja kolm erinevat vaadet – nendega vestlemine paradoksaalselt ühtaegu kinnitas EKRE valija stereotüüpi, ent samas ka purustas teatud osa sellest. Sain teada, et konveratiiv Maarek usub ühtaegu ka rohelisse maailmavaatesse ja mõtleb keskkonna säilimise ja näeb, et eesti mets on suur osa eestlusest, mis on iga EKRE toetaja põhiväärtus. Muidu konservatiivsete vaadetega Juhan Jaanus usub majanduslikku liberalismi – ta näeb, et rahvas peab riigikassasse raha pumpama, mitte lootma jääma riigi toetustele. Samuti on võimalik siit lugeda välja seda, mismoodi pensionär Milvi soovib samuti kõigile võrdusust – ideepoolest vasakpoolne mõtlemine, aga pigem klassikaline vanakooli vasakpoolsus, mitte see new-age värk.