Prügimaffia: Tartu prügisukeldujaid hoiab hirmu all ahne keskealine paar

Tartu prügisukeldujate seas on tekkinud omamoodi kogukond, kus jagatakse omavahel informatsiooni, kus ja kui palju süüa leidub. Peamiselt võetakse toidupoodide prügikastidest eri pagaritooteid, kinniseid puu- ja köögivilju või muud pakendatud söögipoolist, mida veel süüa kannatab. Toodete parim enne on möödas ja need on müügikõlbmatud, kuid see ei tähenda, et need poleks söömiskõlblikud. Sukeldumas käiakse peamiselt õhtuti, kui poed on suletud ja toit prügikastidesse visatud. Kirjutamata reeglite kohaselt võetakse toitu vaid enda tarbeks, kuid Tartus on ka toidujagamiskapid, kuhu viiakse korralikumat toidupoolist, et vähendada toiduraiskamist.