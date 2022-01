Inglismaa ja Šotimaa ööelus levib uus probleem. Noored naised, tihti just tudengid, avastavad peale pidu lisaks mälukaotusele ja halvale enesetundele, et nende kehal on süstlatorkeid. Tegemist ei ole lihtsalt üle käte läinud peoga, vaid selgus, et kannatanuid on mürgitatud.

Sotsiaalmeedias on hakanud sügisest levima postitused, kus noored naised jagavad oma õõvastavaid kogemusi sellest, kuidas peale baari või klubi külastust olid kehale tekkinud kahtlased haavad. Üsna kiiresti tuvastasid kohalikud arstid, millega on tegemist – needle spiking. Lihtsalt öeldes on tegemist süstla abil teise inimese uimastamisega, mis toimub ilma kannatanu nõusoleku ja teadmiseta. Seega sarnaneb see suuresti tavalise korgijoogiga, mille kuritarvitamine on levinud ka Eestis.