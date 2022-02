Myanmari sõjaväelisest riigipöördest on tänaseks möödas aasta ja üks kuu. Maailma meedia tähelepanu on jäägitult haaranud Ukraina sõda. Enne seda üritati pikalt hakkama saada Afganistani fiasko, mõne Aafrika riigipöörde ja Hiina agressiivsete manöövritega Taiwanis. Kogu selle aja on aga Myanmaris toimuv täielikult varjule jäänud, kuigi konflikt seal vaid ägeneb.