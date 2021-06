Kodusõja sünd. Myanmari hunta ühendas killustatud rahvad enda vastu

Myanmar on saanud maailmameedia jäägitut tähelepanu kahel korral. 2015. aastal võidutses seal üle aastakümnete viimaks rahva tahe, kui ühe riigirajaja tütar, austavalt Leediks kutsutud Aung San Suu Kyi ja tema Rahvuslik Demokraatialiiga võtsid sõjaväelt võimu üle. Siis kerkis aga fookusesse tõsiasi, et tsiviilvalitsuse kontrolli alt välja jäänud armee teeb Arakani provintsi moslemivähemuste külasid süsteemselt maatasa. Kuna Suu Kyi selle vastu sõna ei võtnud, langes kunagine Nobeli rahupreemia pälvinu peaaegu paaria staatusesse. Nüüd, kui tähelepanu on jälle mujale pöördunud, podiseb riigis aga järjest enam kodusõja mõõtmeid võttev konflikt.