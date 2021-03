Müüdimurdja: seksuaalsus ja soolisus oma täies (tõenduspõhises) ilus

4. Inimesed jagunevad laias laastus kaheks: spontaanse ja reaktiivse iharlusega tüüpideks.

Spontaanne iha on see, mida üldsus peab ekslikult normaalsuseks: seksiisu lihtsalt tekib tänaval kõndides või oma mõtteid mõlgutades. Nii funktsioneerivad umbes 75% mehi ja 15% naisi. Reaktiivse ihaga inimeste jaoks peab juhtuma midagi seksikat, et seksiisu tekiks. See ei tähenda tingimata, et nad ei soovi ise seksi algatada; nende mõistus vajab lihtsalt tähendusrikkamat stiimulit kui mööda puhuv põhjatuul. Peamiselt reaktiivset iha kogevad umbes 5% mehi ja 30% naistest. Ülejäänud jäävad skaalal kord ühele, kord teisele poole ning nende erutumine sõltub peamiselt kontekstist.

5. Seks pole ellujäämiseks vajalik tung nagu nälg või janu.

Stress on ellujäämisega seotud, seks – olgu nii tore kuitahes – aga mitte. Seetõttu mõjubki stress umbes 80%-90% inimeste seksiisule täiesti hävitavalt. Ülejäänud väike osa võib olla seksi enda närvisüsteemis stressiravina kodeerinud, aga ka nende jaoks raskendab stress orgasmi saamist ning tunne on igatahes teistsugune kui stressivabal hetkel seksides. Miks? Stress äratab meie ellujäämisinstinkti. Ürgne osa meie ajust saadab närvisüsteemile signaali: appi, meid rünnatakse, me oleme ohus! Selleks, et seksiisu taastuks, tuleb stressitsükkel enda jaoks lõpetada.

Seksuaalhariduse ekspert Kristina Birk-Vellemaa selgitab, et seksuaalne tunnetus ja eneseväljendus on inimeste vahel väga erinev. “Inimene ei ole ainult seksuaalne olend. Inimene on lisaks kõigele muule ka seksuaalne olend,” ütles Birk-Vellemaa.

Kondoom enne väärtusi

Birk-Vellemaa sõnul alustatakse seksuaalhariduses õpetamist liiga tihti tagajärgedes, mis tegelikult on ainult püramiidi tipp. “Seksuaalhariduse vundament peakski tegelikult olema identiteet ja väärtused, siis me saame sinna peale üles ehitada kõik need muud teemad. Kui me ei loo vundamenti, siis seal katusel tegelikult ei ole väga hästi kuskile kinnituda,” ütles Birk-Vellemaa.

Peale selle, et tagajärgede esmajärjekorras käsitlemine ei anna head baasi väärtustest rääkimisele, ei ole see ka kuigi seksuaalselt positiivne lähenemine. Birk-Vellemaa hinnangul aetakse vahel segi seks-positiivne lähenemine ja üleseksualiseerimine. “Peame lähenema nii, et seksuaalsus on midagi loomulikku, midagi normaalset, midagi toredat, head ja ilusat. Vahel nagu kipuvad need sellised piirid hajuma,” ütles ta.

Nagu nendib Nagoski raamatus Kanada seksuaalhariduse ekspert Robin Milhausen: “Seksuaalkasvatus, mille käigus õpetame naisi ütlema ainult “ei”, rõhudes haigustele ja häbile ja hirmule rasestumise ees, viib paratamatult seksuaalsete funktsioonihäireteni. Aga kohe, kui naised 18 saavad, peaksid nad olema seksuaalsuse etalonid, saama multiorgasme ning olema vabameelsed. See pole loogiline. Mitte ükski sõnum, mida ühiskonnana saadame, ei valmista naisi selliseks tulevikuks ette.”

Täida seksuaalse temperamendi test!

Küsimustikku võivad täita kõik, olenemata soost või seksuaalsest orientatsioonist.

“Pidur” ehk seksuaalsust pärssiv süsteem (ingl. k “Sexual Inhibition System”)

Vali vastus, mis sind kõige paremini kirjeldab.

