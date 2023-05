Lähis-Ida ainus demokraatia mädaneb peast? Reformikava viis Iisraeli kodusõja lävele

Iisraeli nimetatakse tihti Lähis-Ida ainsaks demokraatlikuks riigiks. Kuigi piibellik konflikt araablastega ja Palestiinaga on juurutanud juudiriigis poliitikaid, mis lääneliku demokraatia mõistega ei klapi, püsis süsteem siiski valdavalt usutavalt ning kindlalt. Nüüd on Iisrael sattunud aga nii karmi sisepoliitilise kriisi keskmesse, et käivad jutud kodusõja võimalikkusest. Selle taga on pikaaegse peaministri veetud vastuoluline justiitsreform.

Peaminister Benjamin Netanyahu valitsuse plaanile on antud eri nimesid: õigussüsteemi kapitaalremont, justiitsreform, õiguslik riigipööre. Selle käigus tahab võimul olev koalitsioon muuta Iisraeli ülemkohtu rolli. Esiteks peaks selle liikmete nimetamise komitees minema enamus parlamendi ehk Knesseti kätte. Samuti saaks parlament õiguse vaid 61 hääle ehk minimaalse lihtenamusega ülemkohtu otsused tühistada. Lisaks jääksid kohtunikud ilma õigusest valvata riigi baassedaduste järgimist.

Paraku näevad väga paljud selles otsest ohtu Iisraeli õigusriigile. Nimelt ei ole riigil ametlikku põhiseadust, seepärast mängivad ülemkohtu otsused parlamendi võimu tasakaalustamisel väga olulist rolli. Reaalsuses ongi tegemist peamise Knesseti võimu piirajaga. Ülemkohtu liikmed jälgivad seda, et poliitikute demokraatliku enamusega kinnitatud seadused ei sõidaks üle inimõigustest. Põhiseaduse puudusel on need tagatud 13 baasseadusega. Selleni jõudis Iisrael 1990. aastate niinimetatud õigusliku revolutsiooni käigus, kui ülemkohus normaliseeris olukorra, mille järgi täitsid baasseadused de facto põhiseaduse rolli.

Kuigi lihtsustatult öeldes tahab Netanyahu reformiga tagada, et rahva esinduskogu seadusloome ei oleks kohtu poolt “häiritud”, toob see endaga kaasa hulgaliselt riske ning lõhub võimude tasakaalu. Ülemkohus on viimase kolme aastakümne jooksul tagasi lükanud 22 Knesseti eelnõud. Uue süsteemi järgi ei oleks aga ühtegi jõudu, mis suudaks parlamenti ohjes hoida, kui seal mõned äärmuslikud jõud lihtenamuse saavad.