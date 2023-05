Kümne aasta tagused imeravitsejad – paraloog Ants Gross ja arengumaag Hannes Vanaküla

Vanaküla sekti kuuluv rahvas nimetab end paganateks. Nad on loonud filosoofia, mille järgi on nemad jumalad, kes kontrollivad maailma. Sektis on hierarhia paika pandud – kõrgeim jumal on mõistagi Vanaküla. Selleks, et end Vanaküla usuga kurssi viia, tuleb soetada raamat „Maagia alustalad, kakskümmend ülekandeliini”. Vanaraamat.ee lehel olev raamatu kirjeldus on selline: „Väike sissejuhatus maailma ja inimese vaimsest ehitusest. Valge ülekandeliin, heleroheline ülekandeliin jne. Hõbedane ringvool, must ringvool jmt. Need on teadmised, mida igaüks peaks mäletama, aga me oleme need unustanud ja meie isiklik mälupank ei ole hetkel avatud.”