95 miljonit tonni naftat| USA plaanib rajada Alaskale ülisaastava naftapuurimise reservi

„Ma olen alles 11 ja ma olen mures,” alustas Austraaliast pärit Leisl oma kommentaari petitsiooni all olevas kommentaariumis. „Ma olen mures, et meie maailm ei ole enam turvaline elamiseks, et inimestel, kes on veel nooremad kui mina, ei ole enam võimalust. Mõnikord soovin, et oleksin vanem, et saaksin elada elu täisväärtuslikult. Sõna otseses mõttes iga päev, nii kaua kui ma mäletan, olen soovinud, et kliimamuutused peatuksid. Aga ma olen õppinud, et soovimine ei vii mind kuhugi – muutused on paratamatud. Ma tean, et me ei saa kliimasoojenemist täielikult ära hoida, kuid me saame selle mõju vähendada. Vähemalt ma loodan seda. Ma loodan, et see „Willow’ projekti” jama lõpetatakse.”