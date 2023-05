Tom ja Jerry – lõputu tagaajamine käsikäes sõprusega

Kui mõelda, miks loodi lastele nii vägivaldne multifilm, siis vastus on, et ega see ei olegi lastele. Animaator ja karikaturist William Hanna ning tema kolleeg Joseph Barbera lõid filmi 1940. aastal täiskasvanutele. Filmi kassist ja hiirest näidati kinodes vaatajate lõbustamiseks enne põhifilme. Kino oli siis täiskasvanute koht ja multifilm ei tähendanud seda, et see oleks mõeldud lastele. Aastatel 1940–1958 lõid esialgsed filmitegijad 114 Tomi ja Jerry osa, millest mitmed pälvisid ka mainekaid filmiauhindu. Ka 21. sajandil on sarjale uusi osasid loodud, kuid neid ei maksa varasematega võrrelda – need on hoopis teine tera, nagu on juhtunud paljude multikatega, mida taastoodeti teiste inimeste poolt teisel ajal. Uutes osades on uus animatsioon, mis on loodud arvutiga, taustaks mängib kaasaaegne muusika, Tom ja Jerry tegutsevad tänapäeva maailmas ehk stsenaariumid on tänapäevased, samuti ei puudu osadest huumor. Ka nende käitumine on veidi erinev varasemast: näiteks on Tom muutunud veidi nutikamaks ja Jerry on iseseisevam.