EKSPERIMENT ⟩ Kas feromoonisprei meelitab pidudel kaaslasi ligi?

Kiirtee VIP-i

Alustades small talk'ist

Teisena lennutasin end taas koos sõbrannadega välismaale, nimelt Londonisse, kus sain jällegi kohalikke oma salarelva ehk feromoonidega hullutada. Etteruttavalt võin öelda, et ka see kogemus oli minu jaoks eriliselt tulemuslik. Niisiis väisasime täiskasvanutele mõeldud kokteilibaari, kus oli kaks eri suuruses pallimerd, DJ-pult, tantsuplats ja meeletult suur baarilett. Olime tüdrukutega mõnda aega tantsinud ja tundsime, et on aeg uute kokteilide järele minna, ning suundusime leti äärde, kui mind üks noorhärra peatas ja inglispäraselt öelduna small talk'i ehk lobisema kutsus. Muidugi mõistis viimane mu janu ja pakkus, kas ta võib mulle järgmise joogi välja teha. Ma loomulikult tänasin ja ütlesin, miks ka mitte, ning seejärel jäime veel natukeseks jutustama ja tantsima. Klaasi tühjenedes märkas seda kaaslane ning oli valmis mulle veel kord märjukest ostma, kuid tänasin ja ütlesin, et mulle tänaseks aitab. Ta aktsepteeris mu otsust ja üsna pea jätsin ka selle vahva kuti sinna maha, uut ja veel paremat ootama!