Pool sajandit tagasi surnud diktaator kujundab siiani Hispaania igapäeva

Franco pärand

Kuigi suurem osa hispaanlasi ja välismaalasi peab Francot vastuoluliseks, elab ta pea pool sajandit pärast oma surma ikkagi paljude inimeste südametes. Pooldajate peamine argument on see, et Franco hoidis Hispaaniat teises maailmasõjas neutraalse ja vallutamatu riigina. Samuti seisis ta vastu kommunismi levimisele ning tegi head majanduspoliitikat.

Tänases Hispaanias mälestatakse Francot tihi erinevate sündmustega. Iga aasta marsitakse 20. novembril mööda Madridi kesklinna. El Caudillot meenutades tehakse fašistlike saluute, kantakse Franco sümboolikaga Hispaania riigilippe ning karjutakse „¡Viva España y viva Franco!” ehk elagu Hispaania ja elagu Franco.

Fašistlikku maailmavaadet levitatakse ka muud moodi. Näiteks 2021. aasta 18. septembril tuli Madridis ajalooliselt geide linnaosaks kujunenud Chueca tänavatele umbes 200 neonatsi, et seal elavate geide vastu oma pahameelt väljendada. Asi jõudis kiiresti homofoobsete ja rassistlike rünnakuteni.

Üldiselt on homofoobia olnud viimastel aastatel Hispaanias tõusuteel. Näiteks 2021. aasta esimese kuue kuu jooksul sai politsei 610 teadet vihakuritegude kohta. See on üheksa protsenti rohkem kui 2019. aasta samal perioodil. Ei rünnata ainult sõnadega, vaid ka füüsiliselt. Nimelt 2021. aasta juulis peksti La Coruña linna ööklubi ees surnuks 24-aastane gei Samuel Luiz. Sellised käigud panevad imestama, sest tegelikkuses on Hispaania geide suhtes olnud väga tolerantne. Näiteks 2005. aastal legaliseeriti see kolmanda riigina maailmas samasooliste abielu.

Francolik poliitika