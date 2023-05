„Kaks kuud olete saanud kiiritust ja nüüd te võite kasvõi maha surra siin!” Tšernobõli likvideerija meenutab katastroofi.

Võiks arvata, et niivõrd kõrge kiiritusega alal toimetamine mõjutab märkimisväärselt tervist, kuid Peeter seda ei täheldanud. „Ei, ainukene asi oli see, et päike võttis õudselt hästi,” naeris Peeter. Hilisemaid tervisemõjusid on raske mõõta, sest ei saa näidata näpuga just Tšernobõlile. Peeter oma tervise üle ei nurisenud, märkis vaid, et hambad on hakanud lagunema. „Pea on ka väga, väga hõredaks jäänud,” viitas Peeter oma hõrenevale juuksepiirile.