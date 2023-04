Vastandumiskampaania ja vanainimeste teemad jätsid külmaks – noorte valimisaktiivsus oli madalaim

Seda kartust mainib ka Huttunen. Kuigi ta õpib poliitmajandust, loeb ja uurib palju, on temalgi tekkinud tunne, et ta ei tea arvamuse avaldamiseks piisavalt. „Tihti on nii, et kui noor on aktiivne ja ütleb midagi, siis tuleb vastukaja kriitikana, et ta ei tea midagi, ta pole veel elu näinudki, mida ta üldse arvab,” lausus ta.

Sellegipoolest ei tohi eeldada, et kui avalikult häält ei tehta, tähendab see ükskõiksust. Huttuneni arvates näitab tema Instagrami video laialdane jagamine seda, et ei juleta oma nime alt esineda või ise mõtteid sõnastada. Seejuures võiks eeskuju näidata tema sõnutsi sotsiaalmeediaisikud, kellel on jälgijaid ja keda kuulatakse. Kuna noored jälgivad pigem ühismeediat kui ajakirjandust, jõuaks oluline teave ja tahe kaasa rääkida niiviisi ka nendeni. „Mul on kümme või lausa sada korda rohkem jälgijaid kui mõnel riigikogu liikmel valijaid. See vastutus on väga suur,” märkis ta.

Üksteise utsitamine

Kuigi avalik postitamine võib hirmutada, ei tohiks Huttuneni sõnul seda liialt peljata, isegi kui tuleb tagasilööke, sest noored tajuvad eakaaslaste muresid paremini kui mitukümmend aastat vanemad inimesed. See aga tähendab ka enda kurssi viimist Eestis ja laiemalt maailmas toimuvaga. „Teadmine, mis riigis toimub, tekitab ka endal rohkem initsiatiivi panustada,” nentis ta ja lisas, et see ei pea tingitama tähendama pidevalt uudiste lugemist, vaid alustuseks piisab ka näiteks õhtuti „Aktuaalse kaamera” vaatamisest.

Selleks, et noore sõna ei jääks hüüdja hääleks kõrbes, innustab Huttunen liituma noorteorganisatsioonidega, et kaaslastega mõtteid vahetada, sarnaseid seisukohti leida ja ühtse rühmana poliitikutega suhelda. Niiviisi jõuaksid ka otsustajateni noorte murekohad ning soovid.