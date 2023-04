Psühholoogid ja psühhiaatrid kummutavad Instagramis müüte ja aitavad murede korral

Hirm ühiskonna arvamuse ees

Mahhov toonitas, et ühiskond peaks kindlasti olema toetavam vaimse tervise suhtes. Pidev halvakspanu tekitab inimestele kahetisi tundeid abiotsimise ees. Just oma Instagrami kontol püüab Mahhov pöördumise hirmu vähemaks võtta. „Psühhiaater tundub hirmus kole loom, kes vaatab sulle otsa ja sekundiga analüüsib su hingepõhjani läbi, pärast mida kirjutab kohutava ravimi välja või paneb diagnoosi, mille kõrvalt ei saa elu lõpuni mitte midagi teha. See ei ole tegelikult nii. Psühhiaater ongi täitsa nagu arst, kes on normaalne inimene.” Ta lisas, et vaimse tervise teemadel kardetakse teiste halvakspanu ja mittemõistvaid kommentaare, kus soovitatakse end kokku võtta ning teatatakse, et tegemist pole päris probleemiga. „Kui keegi saab luumurru, siis ei kardeta rääkida, mitmeks tükiks luu murdus, mitu nädalat haiglas sai oldud või missugusel kiirusel mootorrattaga kukutud. Inimestel on keeruline aru saada, et vaimse tervise probleemid võivad olla ka täpselt sama halvad kui füüsilised.”

Ka Põldma märkis, et psühholooge justkui peljatakse. „Inimestel vist on jäänud tunne, et psühholoog on selline tuima näoga hindav indiviid, kes arvab, et tema teab alati paremini. Tegelikkuses see nii ei ole ja ausalt öeldes ei ole ma sellist spetsialisti ka kunagi kohanud,” ütles ta. Sellest hoolimata tunneb Põldma, et inimesed on ikkagi julgemad pöördujad kui varem. „Mentaliteet on kindlasti muutunud võrreldes nõukogude ajaga – lood sellest, kuidas sellisel ajal ei tulnud kõne allagi kurta, et tahaks psühhiaatriga või psühholoogiga suhelda, on asendunud sellega, et tööandjad maksavad psühholoogi arveid ja inimesed ütlevad avalikult, et käin psühholoogil,” teatas ta.