INTERVJUU ⟩ Laura Vilbiks: kui jätame kiriku keskkonnaaruteludest välja, kaotame väga palju potentsiaali

Milline on üldiselt Eesti kiriku suhtumine keskkonda ja kliimakriisi?

Eestis on üksikuid kristlasi, kes väga armastavad seda teemat ja on sellega juba ammu tegelenud, aga võrreldes teiste Euroopa riikidega on siin kirikutes keskkonnahoid pigem kõrvale jäetud teema, eriti just kliimakriisiga seonduv. Metsahoiule ja laiemale loodushoiule otseselt keegi vastu ei ole, aga kliimakriisist globaalsel tasandil ei räägita. Samas on olnud ka häid algatusi, näiteks oli suur asi Eesti Kirikute Nõukogu loodushoiu teema-aasta 2020. aastal, mille raames valmisid paljud head artiklid ja toimus seminar. Lisaks on olnud näiteks prügi koristamisi ja muid ühistegevusi, aga need on olnud pigem nišiteemad. Minu missioon on innustada kirikuid keskkonnateemasid regulaarsemalt plaani võtma, näiteks teha see kirikuaasta osaks ja tähistada septembris loodushoiukuud.

Mis sa arvad, miks on nii, et Eestis meeldib kirikutele rääkida pigem metsast ja merest, aga mitte globaalses võtmes kliimasoojenemisest?

See seostub pigem üldise hoiakuga, kui palju üldse tahetakse tegeleda ühiskonnas kriisidega ja aktuaalsete teemadega. Kohati võetakse isegi teadlikult selline hoiak, et räägitakse sõnumit, mida on sajandeid räägitud, ja vaadatakse rohkem sissepoole ja välismaailmaga pigem ei suhestuta. Minu arust on see viga, sest nii kaugeneb kirik üha enam nooremast põlvkonnast, kel on mõned uued probleemid ja mured silmis.