Toompea näoga Ida-Virumaa poole ja propagandistid vastutusele!

Rohkem rõhku eel- ja ennetustööle

Karu on talveunest ärganud ja hakanud aktiivselt käpaga piire kompama ning jõe taga möirgama, mida kahjuks osa kirdemaalastest on kuulama ja mõni ka uskuma jäänud. Kuigi oleme oluliselt piiranud Kremli-meelse infovälja laienemist kodumaale, tuleb tõdeda, et inimesed on leidlikud ja soovi korral leitakse lahendusi, kuidas meile vastanduvat meediat tarbida. Nagu selgus riigikantselei poolt tellitud uuringust, siis 11 protsenti muust rahvusest Eesti elanikest valis üheks olulisemaks kanaliks Vene telekanali ning kuigi osad telekanalid on nähtavad ka satelliidi ja antenni kaudu, siis peamiseks allikaks on siiski internet. Kas jätkuv Vene meedia kättesaadavus ja tarbimine on meid mõjutanud?

Valimistulemused näitasid, et on küll. Kui üheks põhjuseks saab pidada venemeelse meedia tarbimist, siis tuleb võrrandisse lisada ka võõrandumise praegusele poliitikale, mis võttis neilt näiteks tanki – nähes, milline püha plats küünalde ja lilledega on sinna asukohale loodud, selgub, et eemaldusaktsioon on läinud osale südamesse. Mõlema liidetava tulemusel on meil tekkinud hulk protestimeelseid inimesi, kelle väärtusruum ja -ideaalid ei ole sarnased meie omadega.