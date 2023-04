Lääne ja ida „mõjuagendid” Gruusias ning Moldovas. Kes võidab?

Nende kahe riigi puhul on tegemist küllaltki erinevate juhtumitega, ent mõlemat kangutab Vene Föderatsioon enda mõjusfääri hübriidsõja jõuvõtetega. Kuigi grusiinid pürgivad juba ammu Euroopa poole, tegi 2008. aasta sõda Venemaaga nad ettevaatlikuks. Seepärast on tugevate Venemaa-sidemetega oligarhi Bidzina Ivanišvili partei Gruusia Unistus ka valimistel väga tugevaid tulemusi teinud ning saanud mandaadi üksi valitseda. Seevastu Moldova sihib demokraatlikult Euroopat. Seda suunda üritab Venemaa aga kõigutada üsna jõuliste vahenditega.

Märtsi alguses ületas Gruusias uudistekünnise valitsuspartei vastuoluline eelnõu. Nimelt üritati kehtestada seadust, mille järgi pidanuks välismaalt rahastatud organisatsioonid end registreerima. Näiteks enam kui viiendiku suuruse välisrahastusega meediaväljaanded oleks sel juhul saanud külge „välisagendi” sildi. Venemaalt tuttava seadusandluse kohaselt on see valitsuse kätte koondatud meediamonopoli puhul lihtne viis konkureerivate vabade infoväljundite sulgemiseks.

Sisepoliitiline nugade välgutamine

Venemaaga suhete silumist pooldava Kristliku Liikumise liikmed korraldasid järgnevatel päevadel ka oma väljaastumise. See on konservatiivne organisatsioon, mis loodab kaotatud Lõuna-Osseetiat ja Abhaasiat tagasi saada hoopis Moskvaga suhteid siludes. Nende meeleavaldus kujunes küll väiksemaks, kuid see mõjus samuti üsna efektselt, kui parlamendi juurest rebiti alla Euroopa Liidu lipp ning süüdati see põlema.