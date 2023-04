Noorte seksualiseerimine pop-kultuuris ⟩ Seks müüb ja see on peamine

Murekoht ka mujal

See ei ole aga ainuüksi Eesti probleem. Viimastel aastatel vallutas maailma Korea popmuusika ehk K-pop. Bändide liikmed näivad täiuslikena, kandes alati kõige stiilsemaid riideid ja esitades valdkonna tippude palasid. Korea muusikatööstusel on siiski mitmeid pahupooli. Majanduslik edu on Koreas tunduvalt tähtsam kui esinejate inimlikud vajadused. On tavapärane, et debüüt tehakse alaealistena, et võimalikult kaua laval püsida.

Kuigi alaealistelt lauljatelt oodatakse seda, mida täiskasvanuteltki, ei pruugi neil olla võimalust plaadifirma tahtmistest loobuda, sest neid ähvardab lahtilaskmine. Valik on suur ja lai, nii et vajadusel leiab firma hõlpsalt uue staari. Niiviisi mõjutavad plaadifirmad ning meelelahutussektor laiemalt noori end seksuaalselt näitama.

Ühe näitena võib siinkohal tuua K-popi tüdrukutegrupi 9Muses, mis pälvis üldsuse tähelepanu 2010. aastal. Debüüdile eelnenud ettevalmistusest tehti dokumentaalfilm, mida meenutas hiljem grupi endine liige Ryu Sera. Ta mäletab, kuidas muusikavideoks valitud riietus oli noorematele nii šokeeriv, paljastav ja alandav, et nad nutsid võtetel korduvalt. Plaadifirmal, mille alla 9Muses kuulus, oli ükskõik – nemad lähtusid vaid sellest, et seks müüb ja raha teenimine on peamine eesmärk. Selle nimel ohverdas firma noorte neidude enesekindluse ja -väärikuse, luues neist kuvandi, mida noored ise põlgasid.

Muusika- ja pornotööstus käsikäes