KESKKONNAKAVADE ÜLEVAADE ⟩ Tunniga Tartusse, tuumaenergia ja raierahu

Selle järjekordselt üsna lumevaese ja sooja talve lõpetavad riigikogu valimised. Kergendusega võib tõdeda, et rohelubadused pole kunagi varem erakondade programmides niivõrd palju täheruumi enda alla haaranud. Ka Keskkonnaagentuur tunnustab oma ülevaates erakondi senistest sisukamate ning põhjalikumate keskkonnaprogrammide eest. 4jaleht toob teieni erakondade kliima- ja keskkonnalubaduste lühikokkuvõtte.

Hiljutine Arenguseire Keskuse raport leidis, et eestlaste keskkonnajälg ületab Maa taluvuspiiri ligi neljakordselt. Rohepöördega viivitamine tähendab, et tulevikus tuleb sellega kiirustada – nagu õppimise eksamieelseks õhtuks jätmine. Kui tulevane valitsus on keskkonnapoliitika osas lühinägelik, kannatavad selle tulemusel kõige enam tänased noored ja lapsed. Me peame tulevikus võrreldes vanemate generatsioonidega loobuma ebaproportsionaalselt paljust, et teiste riikidega sammu pidada.

Foto: Andre Taal, Mihkel Lappmaa, Markus Tamm

Ettevaatlik lähenemine

Võrreldes eelmiste riigikogu valimistega on oluliselt enam teemas taastuvenergeetika kasutuselevõtu kiirendamine, aktiivsem tegelemine kliimapoliitikaga, üleminek ringmajandusele, maakasutus ja -planeerimine.

Üheks keskkonnapoliitika polariseerivamaks teemaks on kujunenud metsandus – tabelis kollasega märgitud erakonnad pole kindlalt raiemahtude vähendamise poolt, vaid toetavad metsanduses tasakaalu ja ekspertide hinnanguid. Sõnastusest jääb aga mulje, et need erakonnad lihtsalt ei julge kindlat seisukohta võtta. Konkreetseid raiemahte mainivad oma programmides vaid Rohelised ja Sotsid – vastavalt 5 ja 8 miljonit tihumeetrit aastas (Eesti metsades raiutakse aastas keskmiselt 11 miljonit tihumeetrit puitu).

Kliimaseadus

Erinevalt paljudest teistest Euroopa riikidest pole Eestis veel kliimaseadust. Selle loomist lubavad oma programmides viis erakonda üheksast. Konservatiivsed erakonnad seaduse loomist maininud ei ole.