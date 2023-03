Sajandi maavärina järeltõuked ühiskonnas: inimlikkuse võidukäik või küünilisuse paraad?

Hoomamatu katastroof

Kuigi eesmärgiks oli kiirelt võimalikult palju elusid päästa, osutus ellujääjate leidmine juba paar päeva peale maavärinat haruldaseks erandiks. Kuigi vihjeid võimalikest ellujäänutest saadi kohalikelt palju, osutus see enamasti soovmõtlemiseks ning rusude alt tulid välja vaid laibad. “Kui me teeme oma otsingud ära ja ütleme, et kahjuks siin enam elusaid ei ole, siis silme all näed, kuidas inimesed murduvad," tõdes salga liige, päästja Janno Pajupuu.