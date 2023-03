SPIKKER ⟩ Kuidas näeb välja Eesti valimissüsteem?

Juba järgmise nädala alguses algavad taas riigikogu valimised. Tänavad on täis naeratavaid pastakaid jagavaid poliitikuid ning kogu inforuum on mattunud erakondade valimislubaduste alla. Kõlab ju lihtsalt, et annan hääle oma lemmikpoliitikule. Aga kas ta ka päriselt riigikokku saab? Mis süsteem Eesti valimistel üldse on?

Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul on see põhjus esiteks ajalooline – nii lihtsalt on varem olnud. Tema arvates on see seotud ka tehingute tegemise õigusega, mis on Eestis täisealistel, aga eelkõige on see lihtsalt piir, mis on vaja kuhugi tõmmata.