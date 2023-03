Ukrainas õppiv tudeng: „Jooksen varjendist ülikooli peahoonesse ja tagasi”

Eesti Vabariigi 105. aastapäev tähistab ühtlasi aasta täitumist aktiivse sõjategevuse algusest Ukrainas. Ukrainlased avaldavad aga tugevat vastupanu ning hoolimata ohust on paljud otsustanud kodumaale jääda. Üks neist on praegu Lvivis õppiv, kuid Tšernihivist pärit tudeng Polina.

Möödunud aasta 24. veebruari mäletab Polina selgelt. Nimelt jõudis ta ööl vastu 24. veebruari perega Ukraina suurimast suusabaasist Bukovelist tagasi koju Tšernihivisse. Kell kuus hommikul äratas Polina üles tema ema, öeldes, et Venemaa väed on tunginud üle Ukraina piiri ning sõda on alanud. „Kõikjal oli täielik kaos: toidupoodides, pangaautomaatide juures, tanklates ja loomulikult ka internetis,” meenutab ta varahommikut.

Kui sõjategevus mullu Ukrainas eskaleerus, siis ei olnud Polina peas ühtegi kahtlust selles, et ta soovib sõjategevusest hoolimata Ukrainasse jääda. „Minu jaoks ei olnud see koht, kus kaaluda plusse ja miinuseid, sest minu jaoks oli see väga selge ja mõtestatud valik – jääda kodumaale,” täpsustas ta.

24. veebruaril lootis Polina, et saab jääda kodulinna, aga õhtuks oli selge, et see pole võimalik. „Me asusime päeval otsima varjendeid kodu lähedal, kuid see polnud lihtne, sest meie maja asus linna ääres,” selgitas ta. „Juba õhtuks oli Tšernihivis palju tanke ja sõjatehnikat ning kodus olles võis kuulda plahvatusi. Seepärast otsustasime perega lahkuda Lääne-Ukrainasse Ternopili regiooni,” meenutas Polina. Põhjus läände suunduda tulenes soovist pääseda aktiivse sõjategevusega aladelt. Ternopili regioonis elas Polina kuni möödunud aasta maini.