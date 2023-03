Süvavõltsitud pornograafia on tavalistele inimestele kättemaksurelv ja pornotööstusele odav leib

Punaku sõnul on Eestis esinenud väga vähe deepfake pornograafia juhtumeid. „Ja need on olnud üsna vähekvaliteetsed asjad,” lisas politseikapten. Ta rääkis, et politsei on rohkem kokku puutunud OnlyFansi kontodelt varastatud piltide levitamisega, kuid sel juhul on tegu siiski reaalse fotoga.

„Instapostituselt pornovideosse” ei kõla paraku utoopilisena

Kuidas saab inimene end üldse süvavõltsitud pornograafiasse sattumise eest kaitsta? „Mina ütlen, et ei saagi,” nentis politseikapten Punak. „Sa võid ju kivi alla elama minna, aga tõenäoliselt on deepfake’i loomise taga ikkagi isiklik kättemaks või huvi.” Kõik algab Punaku sõnul inimestevahelistest suhetest ja konflikti lahendamise oskusest. „Inimestel peavad olema sotsiaalsed oskused nii kõrgel, et nad suudavad tülid ära lahendada ilma, et üksteisele haiget teeksid.”